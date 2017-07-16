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Россиян возмутила свадьба дочери судьи за 2 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK press\Caro / Dittrich
В Сети бурно обсуждают свадьбу дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По неофициальным данным, торжество обошлось влюбленным в два миллиона долларов.
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Адвокат Сергей Жорин рассказал об этом бракосочетании в социальной сети Instagram. Сообщается, что само торжество прошло еще 10 июня 2017 года, однако известно о нем стало только 15 июля. По его словам, свадьба за два миллиона долларов – это "плевок всем нам в лицо" и "пир во время чумы".

Юрист подчеркнул, что замуж выходила дочь не олигарха, а обыкновенного судьи. "Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", – написал он в соцсети.

По словам Сергея Жорина, его возмущает поведение людей, которые должны были "стоять на защите наших интересов". "Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью", – написал он.

Отметим, что ведущим торжества был российский певец Николай Басков. За культурную программу мероприятия отвечали такие звезды эстрады, как Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Их гонорар, по данным телеведущего Андрея Караулова, составил 400 тысяч евро, передает URA.RU.

Также журналист сообщил, что супругом дочери адвоката оказался представитель Следственного комитета Краснодарского края. По словам сотрудника СМИ, гости мероприятия дарили молодоженам роскошные подарки, в частности – автомобиль Bentley.

Отметим, что мама невесты Елена Халилова была назначена на должность судьи Краснодарского краевого суда в октябре 2002 года. До этого она прошла по карьерной лестнице от юрисконсульта до судьи Динского районного суда.

Автор: Константин Улюкаев16 июля 2017, 11:07

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