Россиян возмутила свадьба дочери судьи за 2 млн долларов

В Сети бурно обсуждают свадьбу дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По неофициальным данным, торжество обошлось влюбленным в два миллиона долларов.

Адвокат Сергей Жорин рассказал об этом бракосочетании в социальной сети Instagram. Сообщается, что само торжество прошло еще 10 июня 2017 года, однако известно о нем стало только 15 июля. По его словам, свадьба за два миллиона долларов – это "плевок всем нам в лицо" и "пир во время чумы".

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Юрист подчеркнул, что замуж выходила дочь не олигарха, а обыкновенного судьи. "Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", – написал он в соцсети.

Публикация от Влад (@vladislav_vladimirovich_111) Июн 10 2017 в 10:15 PDT

По словам Сергея Жорина, его возмущает поведение людей, которые должны были "стоять на защите наших интересов". "Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью", – написал он.

Публикация от Влад (@vladislav_vladimirovich_111) Июн 10 2017 в 9:43 PDT

Отметим, что ведущим торжества был российский певец Николай Басков. За культурную программу мероприятия отвечали такие звезды эстрады, как Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. Их гонорар, по данным телеведущего Андрея Караулова, составил 400 тысяч евро, передает URA.RU.

Публикация от Влад (@vladislav_vladimirovich_111) Июн 10 2017 в 11:37 PDT

Также журналист сообщил, что супругом дочери адвоката оказался представитель Следственного комитета Краснодарского края. По словам сотрудника СМИ, гости мероприятия дарили молодоженам роскошные подарки, в частности – автомобиль Bentley.

Публикация от Denisova������♏️ (@elladen) Июн 10 2017 в 12:31 PDT

Отметим, что мама невесты Елена Халилова была назначена на должность судьи Краснодарского краевого суда в октябре 2002 года. До этого она прошла по карьерной лестнице от юрисконсульта до судьи Динского районного суда.