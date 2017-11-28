Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя

В Карелии самосвал сбил водителя и госавтоинспектора, оформлявшего ДТП. Как рассказали в полиции, экипаж ГИБДД прибыл к месту автоаварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В качестве понятого полицейские попросили выступить водителя Mitsubishi, которого остановили на трассе, передает Flashnord.

Во время оформления протокола в госавтоинспектора и понятого влетел самосвал. В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi.