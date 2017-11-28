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Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя

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В Карелии самосвал сбил водителя и госавтоинспектора, оформлявшего ДТП. Как рассказали в полиции, экипаж ГИБДД прибыл к месту автоаварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В качестве понятого полицейские попросили выступить водителя Mitsubishi, которого остановили на трассе, передает Flashnord.

Во время оформления протокола в госавтоинспектора и понятого влетел самосвал. В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi. 

28 ноября 2017, 16:36

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