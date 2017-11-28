При крушении вертолета под Тамбовом разбился глава крупной компании

Стала известна личность одного из погибших в результате падения вертолета в Тамбовской области. Им оказался глава компании "Сталь-М" Владимир Данильченко, передает ТАСС.

Информацию о кончине топ-менеджера подтвердили в пресс-службе организации. Вторым погибшим при крушении, предположительно, является его знакомый Илья Надежкин, сообщает Telegram-канал LifeShot.