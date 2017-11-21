Напавшую на священника с мечом возмутило богохульство

Стали известны подробности нападения сотрудницы ФСИН на священника. Женщина пошла на преступления в состоянии послеродовой депрессии.

Так полагают бывшие сослуживцы девушки. Они рассказали, что в конце 2016 года подозреваемая, которая с 2015 года работала бухгалтершей, ушла в декретный отпуск. Не в состоянии справиться со стрессом самостоятельно, 26-летняя мать троих детей попыталась найти утешение в религии. Как сообщает "Московский комсомолец", девушка стала чуть ли не ежедневно посещать местный храм.

Через какое-то время она решила, что один из священников неверно толкует Библию. Подозреваемая несколько раз пыталась вступить с ним в дебаты, но ей мешала паства. В итоге она решила выследить "еретика" за пределами церкви. В день, когда священник отправился в колонию строго режима №13, чтобы прочитать литургию осужденным, девушка отправилась за ним.

У нее остался пропуск в тюрьму, так что она без проблем попала на территорию учреждения. Увидев, что святой отец в сопровождении еще одного священника зашел в административное здание, молодая бухгалтерша схватила тесак, лежавший в багажнике ее машины, и отправилась следом за ним.

По сообщениям очевидцев, она ворвалась в кабинет своего начальника, где находился батюшка. Женщина кричала, что должна расправиться со священником во славу Божию. Управляющей колонией майор Алексей Ступаков оттолкнул зазевавшегося священнослужителя и перехватил руку обезумевшей. Через несколько мгновений группа захвата скрутила смутьянку.

Барабинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство". Многодетную маму задержали и сразу же отправили на психиатрическую экспертизу. Во ФСИН не сомневаются, что преступление она совершила в состоянии острого психоза и что подозреваемую нужно лечить, а не сажать в тюрьму. Священник не пострадал и тоже не настаивает на уголовном преследовании.