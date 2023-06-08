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"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова

"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова
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Супруга Дмитрия Тарасова похвасталась новой жилплощадью.

29-летняя модель Анастасия Костенко, более известная как жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала поклонникам о своей грандиозной покупке, которой она гордится. Она приобрела квартиру в Москве. Причем ее супруг не имеет отношения к покупке. То есть она обзавелась недвижимостью без участия Тарасова.

Многодетная мать выложила в популярную соцсеть кадры, на которых можно увидеть жилплощадь. Пока просторная квартира с черновой отделкой, поэтому Анастасии придется выложить огромную сумму денег для ремонта. Но все это для Костенко, видимо, приятные хлопоты. "Я ждала этот день три года, представляла его, и вот он настал", – ликует жена футболиста.

Возможно, после ремонта Костенко и Тарасов переедут в новую квартиру. А пока супруги стараются избавиться от дома, в котором спортсмен жил со своей бывшей женой Ольгой Бузовой. Напомним, именно Анастасия стала причиной развода футболиста и телеведущей.

Ранее Анастасия Костенко показала себя до и после пластической операции. Модель увеличила грудь, хотя Дмитрий Тарасов изначально был против этой затеи. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

8 июня 2023, 08:40
Фото: соцсети
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Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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