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Среда 10 мая

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"За мной следили": как Бузова мешала Тарасову после развода

"За мной следили": как Бузова мешала Тарасову после развода

Дмитрий Тарасов в очередной раз пожаловался на Ольгу Бузову.

Дмитрий Тарасов, всем известный как бывший муж Ольги Бузовой, сразу после развода со звездой телестройки во всеуслышанье объявил о том, что публичная жизнь не для него. Якобы отныне он будет сосредоточен исключительно на семейных отношениях, а не на освещении их подробностей.

Однако время шло, а информации о "кухне" третьего брака Дмитрия Тарасова становилось все больше. Дело дошло даже до того, что он с молодой женой Анастасией Костенко написал книгу "Семейный кодекс Тарасовых", где они разложили по полочкам все правила, помогающие им ужиться.

Тем не менее голодные до секретов журналисты с радостью готовы пообщаться с Дмитрием Тарасовым, чтобы выудить из бывшего экс-звезды "Дома-2" хоть несколько смачных тайн. Вот и теперь: разговор с корреспондентами одного из онлайн-медиа начался с темы воспитания детей, но завершился все равно на Ольге Бузовой.

Как оказалось, с самого начала их с Ольгой союз имел червоточину: полное отсутствие доверия, вынудившее их даже подписать брачный контракт. Впрочем, по словам Дмитрия, и заканчивался брак очень болезненно.

Из-за слухов о неверности Дмитрия Тарасова за ним организовали самую настоящую слежку. Ну а когда документы о разводе были уже подписаны, Ольга Бузова, утверждает спортсмен, обрекла его с молодой любовницей на всеобщую ненависть. Пользовалась певица тем, что футболист зарекся молчать о причинах их разрыва, поэтому стала плакаться буквально на каждом шагу.

"За мной следили журналисты – наверное, хотели заснять, как я с любовницей из отеля выхожу", – пожаловался журналистам Дмитрий Тарасов на проблемы из-за Ольги Бузовой.


10 мая 2023, 21:40
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Леди Mail.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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