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Костенко показала себя до и после пластической операции

Костенко показала себя до и после пластической операции
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Анастасия Костенко предстала перед поклонниками после пластики груди

Анастасия Костенко, жена известного российского футболиста Дмитрия Тарасова и бывшего супруга певицы Ольги Бузовой, взбудоражила умы поклонников своими новыми формами. На днях модель сделала маммопластику в Дубае, и теперь готова продемонстрировать всем результаты хирургического вмешательства.

По словам модели, увеличить грудь она захотела еще во время третьей беременности. А ее муж, Дмитрий Тарасов, задумку жены не оценил и был против операции, но позднее не смог устоять перед уговорами ее просьбами и сдался.

После операции Костенко решила не хранить молчание, а вышла на связь с фанатами. Модель рассказала, что операция прошла успешно, а она себя чувствует прекрасно.

Костенко также продемонстрировала результаты работы хирурга и показала свою новую грудь во всей красе. Анастасия сделала фото в купальнике, повторяющее снимок в том же бикини, но до операции, чтобы фанаты могли сравнить. Подписчики пришли в полный восторг от результата. «Привыкаю к новым формам!» – написала счастливая Анастасия в своем Инстаграме, выложив фото до и после операции. Ее поклонники остались в восторге от ее естественного и гармоничного нового вида. Они написали в комментариях, что грудь, на самом деле, выглядит как своя.

В выборе формы и размера груди Костенко полностью доверилась хирургу. Она призналась, что размер ей подбирали под наркозом, так как она полностью доверяет доктору. Грудь звезды выглядит натурально и естественно, благодаря тому, что были учтены все пропорции и нюансы, а из-за отека результат еще оценивать рано.



14 мая 2023, 13:42
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: FC Lokomotiv/ Twitter.com/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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