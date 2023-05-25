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Четверг 25 мая

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У показавшей грудь после пластики Костенко нашли ассиметрию

У показавшей грудь после пластики Костенко нашли ассиметрию
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Анастасия Костенко откровенно поделилась с поклонниками результатом проделанной пластическим хирургом работы.

29-летняя Анастасия Костенко откровенно делится с поклонниками всеми нюансами восстановления после пластики груди. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова сделала операцию две недели назад в ОАЭ и теперь рассказывает обо всем, что с ней происходит.

После операции Костенко вернулась в Москву и показала на фото результат работы пластического хирурга. И хотя сама она уверяет, что с ней работал лучший хирург, поклонники сомневаются в этом. На снимке многим показалось, что грудь у Костенко кривая и сделана некачественно.

Возможно, такой эффект получился из-за того, что Анастасия Костенко уже через десять дней сняла коррекционное белье, которое положено носить после операции. Жена Тарасова не выдержала, надела купальник и начала делать селфи.

Пластический хирург Матвей Гоглов рассказал, почему так могло получиться. Он признал, что грудь Костенко на фото кажется разной.

"На первый взгляд видна небольшая ассиметрия. Причин может быть несколько. Она может проявляться в силу ассиметрии пропорций грудной клетки. Другая причина – еще сохраняются послеоперационные отеки", – отметил врач.

Также он добавил, что имплант могло поджать рубцовой тканью.

25 мая 2023, 15:04
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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