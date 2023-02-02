Средняя цена дома на Рублевке – 481 млн

За год коттеджи подорожали на 5%.



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Самые дорогие готовые коттеджи в Подмосковье предлагаются в элитных поселках на Рублевке. Средняя стоимость "вторички" здесь достигла 481 млн рублей. За год цены выросли на 5%.



Покупка элитного дома от застройщика обойдется значительно дешевле. Средняя цена нового коттеджа на Рублевке составляет 217 млн рублей.

Всего в элитных поселках продается 2,3 тыс. лотов общей стоимостью почти 600 млрд рублей. Около 19% коттеджей относится к первичному сегменту.

В течение прошлого года в элитных поселках было приобретено 118 домов от застройщиков. Относительно 2021 года продажи упали на 50%. Во вторичном сегменте продажи сократились всего на 4% за год.

Собственники около 70% дорогой "загородки" выставили цену на свое жилье в рублях. Еще год назад только каждый второй объект предлагался за рублевую цену.