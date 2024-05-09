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Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы

Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы
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В торжественной встрече в Доме правительства Московской области поучаствовали 50 почетных гостей, включая ветеранов, партизан, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

«Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Есть те, кто приехал к нам из Донецка, кто пережил блокаду Ленинграда. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В ходе встречи Воробьев поздравил всех присутствующих с Днем Победы и лично поблагодарил каждого за их мужество и преданность Родине.

Глава Подмосковья также поздравил переехавшую из Донецка в 2018 году Клавдию Мальцеву с ее 88-м днем рождения.

«Сегодня я не могу просто нарадоваться, потому что первый раз в жизни отправлюсь на Парад. Я так хотела когда-нибудь на него попасть и вот моя мечта сбылась», – отметила ветеран.

Отмечается, что среди других гостей встречи были Альвина Борисова, которая провела 900 дней в осажденном Ленинграде, а также Мария Рохлина – санитарка-инструктор взвода, которая прошла через страшные испытания войны, и другие ветераны.

После встречи в Доме правительства Подмосковья губернатор региона отправился с ветеранами на Красную площадь, где проходил Парад в честь 79-й годовщины Победы.

Напомним, что, по последним данным, в Московской области насчитывается более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

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