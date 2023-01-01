Бузова в помощь: как избавиться от надоедливых гостей в Новый год – 2023

Ольга Бузова может оказать вам большую услугу в Новый год.

прочитано 140 раз

Вот и наступил долгожданный Новый год. 1 января 2023 года мы официально перешли под власть Черного водяного кролика. Безусловно, одной из важнейших традицией праздника, помимо елки, салюта и обращения президента, является застолье. Россияне на новогодних выходных принимают гостей.

Представим ситуацию: посиделки вам изрядно надоели, несмешные шутки родни слушать уже совсем не хочется, да и любимый друг слегка перебрал и заговорил о политике, что вы тоже не хотите обсуждать в праздничный день. Тогда на помощь может прийти популярная российская певица Ольга Бузова.

Удивлены? Тогда обо всем по порядку. Если терпение подходит к концу, а намеки никак не действуют, значит, можно переходить к самым радикальным мерам. Мы собрали несколько лайфхаков на Новый год, которые помогут избавиться от гостей.

Нет, Ольга Бузова не придет лично их выгонять, даже не пытайтесь ей позвонить. Дайте человеку отдохнуть хотя бы 1 января – она и так 364 дня в году демонстрирует стране свои таланты.

Чтобы избавиться от засевших в вашем доме друзей и родни, можно, к примеру, потереть друг об друга два куска пенопласта. Отвратительный звук отпугнет любого. Не сработало? Переходим ко второму способу.

Начинаем разматывать клейкую ленту – этот звук бесит людей еще больше. Не останавливаемся на достигнутом – портим надоедливым гостям Новый год до победного конца. Берем вилку, которой вы только что ели оливье, и скребем по тарелке. Не забываем чавкать!

Если же ни один совет не сработал, то придется прибегнуть к самому изощренному способу издевательства над окружающими. Спасти Новый год и ваше искреннее желание отдохнуть от гостей точно сможет Ольга Бузова. Включаем ее песни на повтор на полную громкость, чтобы слышали еще и соседи. Готово! Теперь вы одинокий, но счастливый человек...