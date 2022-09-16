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Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
На фоне мировых политических событий Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом Максимом Галкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комик мгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действия властей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив, отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.
Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что в действиях артистов может быть заложена "серая" схема. Эксперт подозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию ради спасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствия в стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.
Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин владеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязь чего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездному семейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишились статуса резидента РФ.
По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времени может лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имя супруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спасти собственность на родине.
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