Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина

Новости

Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина

Максим Галкин мог переписать недвижимость на Аллу Пугачеву.
прочитано 378 раз

На фоне мировых политических событий Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом Максимом Галкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комик мгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действия властей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив, отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.

ПО ТЕМЕ

Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что в действиях артистов может быть заложена "серая" схема. Эксперт подозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию ради спасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствия в стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин владеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязь чего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездному семейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишились статуса резидента РФ.

По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времени может лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имя супруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спасти собственность на родине.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2022, 09:00 Источник: Экспресс газета

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+