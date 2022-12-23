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Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости

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Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости

Прохор Шаляпин готов скинуть десять миллионов рублей, чтобы избавиться от квартиры в Москве.
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Популярный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин прославился на всю страну отнюдь не благодаря профессиональным вокальным данным. Исполнитель получил широкую известь за счет громких скандалов, связанных с его избранницами, в том числе, с женами старше него по возрасту.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

В свое время артист успел покутить с моделью Анной Калашниковой, которая должна была родить ему наследника. Скандал с ребенком прогремел на всю страну, когда в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале ДНК-тест показал, что певец не является отцом малыша.

А до этого был роман с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Против свадьбы активно выступала мать звезды. Прохор Шаляпин прожил в браке с предпринимательницей чуть больше года. В свое время он успел повстречаться даже с бывшей молодухой Армена Джигарханяна.

Правда, Виталина Цымбалюк-Романовская под венец выпускника "Фабрики звезд" не повела. Его крайней официальной женой стала канадская бизнесвумен Татьяна-Клаудиа Дэвис. Миллионерша владела сетью юридических контор.

Прохор Шаляпин подписал с ней брачный контракт, поэтому наследства – женщина умерла от коронавируса сразу после свадьбы – не получил. Однако, ходят слухи, что она успела переписать часть недвижимости на молодого муженька.

Так или иначе, телеведущий сегодня избавляется от части собственности. Он выставил на продажу квартиру в Москве с огромной скидкой. Певец отметил, что недвижимость оценивается в 40 миллионов, однако десять он готов скинуть.

Площадь недвижимости чуть меньше 150 "квадратов". Потолки поднимаются на 3,7 метра. Апартаменты располагаются в "сталинке" 1951 года постройки. Конечно, ремонт оставляет желать лучшего. Прохор Шаляпин сообщил о продаже жилья в социальных сетях.

Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 09:20 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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