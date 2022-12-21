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Хахаль оттяпавшей у Джигарханяна жилье Цымбалюк выставил на продажу элитную квартиру

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Хахаль оттяпавшей у Джигарханяна жилье Цымбалюк выставил на продажу элитную квартиру

Прохор Шаляпин объявил о продаже элитной квартиры, которая взялась у него непонятно откуда.
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Бывшие жены Армена Джигарханяна остались при деньгах и с жильем. Наследство народного артиста разделили между супругами честно. Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с режиссером осталась обеспеченной, ведь во время брака она купила роскошную 3-комнатную квартиру площадью 134 кв. м на Рублевском шоссе стоимостью около 30 млн рублей. Вскоре Цымбалюк-Романовскя начала встречаться с Прохором Шаляпиным, который всегда любил обеспеченных женщин. На днях стало известно, что артист и сам владеет роскошным жильем. Он выставил элитную квартиру на продажу.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

"Дорогие мои, может, кому-то нужно? Продаю красавицу с доброй энергетикой 4-х комн. квартиру в районе метро Автозаводская/Дубровка в добротном, теплом пятиэтажном доме сталинской постройки (с лифтом), возведенном в 1951 году для руководства Моспромстроя. Дом после реконструкции", – написал Прохор Шаляпин.

Площадь квартиры 147 квадратных метров. В ней есть два туалета. Потолки достигают высоты 3,7 метра. Вся отделка дорогая – на полу уложен паркет Джанкерс, дубовая доска. На площадке в подъезде всего три квартиры, так что соседей мало. Окна выходят в тихий двор, где всегда можно припарковаться. Стоимость квартиры 30 миллионов рублей.

Ранее Прохор Шаляпин стал участником судебного разбирательства с недвижимостью. Звезда купила комнату в коммуналке и хотел выкупить оставшиеся помещения в коммуналке. Но соседям идея артиста не пришла по духу. Тогда он решил продать помещение.

Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2022, 17:40 Источник: Телеграм-канал Прохора Шаляпина • Требует проверки

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