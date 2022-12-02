В России изменится порядок расселения из аварийного жилья

Россияне смогут быстрее и гарантированно получать новые квартиры в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

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В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья. Такой законопроект намерены внести на рассмотрение Госдумы до конца 2022 года.

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По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, такие меры связаны с неразберихой с расселением из аварийных домов. К примеру, в российских субъектах нередко признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Кого-то переселяют в новые квартиры, другие же так и живут в полуразрушенных домах. Комитет получает по данной проблеме массу жалоб и обращений граждан.

Новый законопроект предполагает запрет на неодновременное расселение аварийных домов. Также теперь будут устанавливаться временные рамки, в которые местным жителям обязаны предоставить новое жилье, чтобы вопрос не растягивался на неопределенный срок.

Депутат подчеркнул, что такие меры помогут облегчить жизнь людям. А для тех, кто захочет нарушить новые правила, парламентарий предложил ввести уголовное наказание.

Напомним, летом этого года российский премьер Михаил Мишустин рассказал о старте работы новой программы расселения аварийного жилья. Из бюджета на это отвели 22,5 млрд рублей.