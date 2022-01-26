"Низость!": Меньшикова обвинили в воровстве спектакля

Кажется, жизнь в театре им. Ермоловой не может протекать спокойно. На этот раз в центре скандала оказался его художественный руководитель Олег Меньшиков.

Приглашенный на постановку режиссер Олег Долин обвинил народного артиста РФ в краже спектакля «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира, над которым он трудился последние месяцы. На своей странице в "Фейсбук" возмущенный ситуацией режиссер опубликовал открытое письмо к худруку театра. По его словам, когда подготовка к премьере спектакля была близка к завершению, он был внезапно отстранен от работы. Причем сообщили об этом режиссеру не лично, а в смс-сообщении, что вызвало у него еще большее недоумение.

В своей весточке Меньшиков пояснил, что решил заниматься спектаклем "со своей командой", а помощь Долина театру больше не нужна. Подход к работе над «Двенадцатой ночью» также вызвал вопросы у разгневанного режиссера: ему не понятно, почему репетиции с новым составом начнутся за девять дней до заявленной премьеры. Он предположил, что Меньшиков либо внесет правки в уже готовый материал, либо все это время, пока Долин был занят постановкой, за кулисами команда худрука репетировала свою версию.

"В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость", — написал возмущенный Долин.

Он добавил, что не все рабочие моменты во время подготовки "Двенадцатой ночи" решались мирно, однако, по его словам, это не повод вот так прощаться с режиссером, ведь любой спектакль сопровождается сложностями.

Напомним, это не первый случай, когда театр им. Ермоловой, а в частности его художественный руководитель, оказывается в центре скандала. Не так давно многие актеры заведения попали под сокращение, причем расстаться руководство решило с опытными сотрудниками. Среди них оказались и именитые персонажи, к примеру, дочь легендарного Анатолия Папанова, прослужившая в театре более 40 лет.