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Красногорск – игрушка или полигон?

Фото: pixabay.com
Застройка Красногорска обескураживает. В подмосковном городе как грибы после дождя растут высотные жилые дома. Расплатой за ускоренную урбанизацию стали многокилометровые пробки, в которых местные жители проводят по несколько часов в день. Даже начинающий архитектор, взглянув на загазованные и перегруженные транспортом улицы Красногорска, давно пришел бы к выводу: что-то здесь не так. 
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Зона урбанистического бедствия

Недавно этот город был гордостью Московской области и желанным местом для проживания. Купить квартиру в Красногорске мечтали даже москвичи. Теперь же попавшего туда человека не покидает впечатление, что он оказался в бетонном гетто: несколько многоэтажных жилых районов, разросшихся вширь и ввысь, теснят друг друга и не позволяют своим обитателям жить комфортно. В СМИ проблему застройки Красногорска поднимали неоднократно.

Инфраструктура подмосковного города была создана около 30 лет назад. Вряд ли она была рассчитана на появление новых сотен тысяч квадратных метров жилья. В те годы автомобиль еще был роскошью – дороги, хоть узкие и неровные, но были свободными, а на придомовых парковках многоподъездных девятиэтажек всегда были места.

Сегодня эта инфраструктура, очевидно, не справляется с возложенными на нее обязанностями, она с дрожью в коленях почти круглосуточно держит на себе транспортные заторы, в которых (по понятным причинам) нет преимущества ни у автомобилей неотложных служб, ни у общественного транспорта.

Горожане жалуются, что улучшение дорожной и социальной инфраструктур идет слишком медленно. В Красногорске не хватает поликлиник, школ, детских садов, спортивных учреждений, парков, дворов с достаточным количеством машиномест.

Фото: commons.wikimedia.org

Что с нами сделал ты?

В руках редакции оказался план жилого комплекса, возведение которого должно начаться в скором будущем. Предположительно, застройщиком выступает известный девелопер "Гранель". Картинка красивая, планы - многообещающие. Но если окинуть взглядом окружающую местность, то сразу возникают вопросы. В числе первых и важных – как жилой комплекс будет интегрирован в городскую среду. Глядя на план, не покидает ощущение, что перед глазами стандартная наработка, наспех адаптированная к местности.

Рядом с будущим ЖК проходят Ильинское и Новорижское шоссе. Выезд на них возможен только через соседний микрорайон Южный по улице Заводская. Но двухполосная дорога уже перегружена и едва справляется с транспортным потоком. 

Границы жилого комплекса подтесали так, чтобы втиснуться в существующую застройку промзоны. Создается впечатление, что больше никаких мыслей о комфорте будущих жильцов и хлопот с созданием и модернизацией инфраструктуры нет. Выживание в новом ЖК будет делом самих "счастливых новоселов".

На плане будущего ЖК обозначены школа и два детских сада. Не исключено, что эти учреждения, если и будут построены, станут подкидышами – их отдадут на бюджет города или области. В Красногорске уже есть пример застройщика, который рисовал на планах садики и парковки, но не построил ни то, ни другое.

А что с уже существующей инфраструктурой? Ее будущим обитателям жилого комплекса придется еще поискать. По сути, территория промзоны обособлена от остального города. Остановки общественного транспорта и тем более социальную инфраструктуру днем с огнем не сыщешь.

Здесь вам не заграница

Равняться на опыт западных товарищей в наше время, увы, стало не модно. А поучиться есть чему. Городские власти могли бы перенять опыт у застройщиков Швеции, где при планировании жилой застройки учитывают не только потенциальные рабочие места для будущих обитателей, но и занятость на различных предприятиях молодых специалистов (в настоящий момент – детей, которые к тому времени вырастут).

Оценивая перспективы изображенного на плане жилого комплекса, изображенного на вышеупомянутом плане, можно с высокой степенью уверенности предположить, что жильцы будущего ЖК сполна познают все "прелести" так называемой маятниковой миграции. Утром нескончаемые потоки автомобилей будут ехать в направлении Москвы, а вечером ситуация повторится, но в обратном направлении.

По всей видимости, в страдающем от транспортного коллапса Красногорске прибавления еще полутора тысяч автомобилей никто не заметит. К ним добавятся 3,5 тысячи пешеходов, которые создадут дополнительную нагрузку на общественный транспорт.  Хуже уже некуда.

Фото: commons.wikimedia.org

Подумать о городе

Кто-то может справедливо возразить, мол, зачем искать причины, чтобы не строить новый жилой комплекс, когда созиданию просто не надо препятствовать. Но созидать – не значит строить бесконечные многоэтажки. Эксперты давно призывают власти Красногорска заморозить все планы по строительству жилья и сделать акцент на развитии инфраструктуры. Чтобы город ожил, чтобы его улицы разгрузились, нужно построить социальные объекты, современную транспортную инфраструктуру, обеспечить рабочие места сейчас и на обозримое будущее.

Так, на месте, где запланировано строительство нового ЖК, логичнее построить технопарк, бизнес-инкубатор, инновационный центр. Здесь есть несколько крупных предприятий, в числе которых, "Кнауф", "СоюзСнаб" и "Бецема", механический завод им. С.А. Зверева. Со времен СССР сохранилась техническая железная дорога, которую можно использовать и развивать. Напротив запланированного ЖК, через Ильинское шоссе, расположен военный городок, а это еще сотни рабочих рук (молодые 45-летние военные пенсионеры), которые могли бы приносить пользу городу и стране, работая не на другом конце Московской области, а здесь – в Красногорске.

Если у официального Красногорска есть планы создать своим жителям еще и комфортную среду обитания, то здесь, на месте промзоны, рядом с, возможно, технопарком, можно построить стадион, бассейн, скверы с беговыми и велодорожками.

19 ноября 2019, 16:18

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