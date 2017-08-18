Стас Костюшкин похвастался новым домом
Знаменитый певец и его жена поделились хорошей новостью. Они очень долго ждали этого события и находятся в полном восторге от приобретенного собственного жилья.
"Все думала, какой картинкой начать сегодняшний день и поняла, что хочу не много, а может и много, а именно, похвастаться", – написала Юлия Костюшкина в своем Instagram. "Помните, я как-то писала о событии, которое мы очень долго ждали?! Так вот. На этой фотографии не просто стена и цветок на ее фоне, это стена и цветок на ее фоне в нашей спальне, в нашем новом доме, который мы наконец-то купили! Спасибо моему родному мужу за исполнение главной моей мечты!", – поделилась телеведущая.
Первым отремонтированным помещением в новом доме стала супружеская спальня. В этом звездной чете помогла программа "Идеальный ремонт" Первого канала.
Друзья! В наш дом пришёл Идеальный ремонт @iremont.tv во главе с элегантной Наташей Барбье! И не куда-нибудь, а в спальню �� Зеркала, качели, папоротники и все 50 оттенков серого! Не пропустите! �� Первый канал 19 августа в 12.15! #идеальныйремонт #design #interior #первыйканал #смотритенапервом #ждитеэфира
Похвастался радостной новостью и сам Стас Костюшкин. Подписчики порадовались за супругов, поздравив их с новым семейным гнездышком. "Класс!! Поздравляю! Собственный дом и правда мечта!", "Такое большое дело для семьи!!! Поздравляем! Пусть он станет для вас лучшим местом на Земле, где царят гармония, любовь и уют!!!", "Очень хорошая новость. Поздравляю вашу веселую семейку!!! Очень за вас рада!!!", – написали пользователи.
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