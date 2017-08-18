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Недвижимость

Стас Костюшкин похвастался новым домом

Стас Костюшкин. Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official
В семье Костюшкиных произошло радостное событие. Супруги Стас и Юлия купили свой дом и уже начали его обустраивать.
прочитано 916 раз

Знаменитый певец и его жена поделились хорошей новостью. Они очень долго ждали этого события и находятся в полном восторге от приобретенного собственного жилья.

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"Все думала, какой картинкой начать сегодняшний день и поняла, что хочу не много, а может и много, а именно, похвастаться", – написала Юлия Костюшкина в своем Instagram. "Помните, я как-то писала о событии, которое мы очень долго ждали?! Так вот. На этой фотографии не просто стена и цветок на ее фоне, это стена и цветок на ее фоне в нашей спальне, в нашем новом доме, который мы наконец-то купили! Спасибо моему родному мужу за исполнение главной моей мечты!", – поделилась телеведущая.

Публикация от Юля Костюшкина (@karapylka)

Первым отремонтированным помещением в новом доме стала супружеская спальня. В этом звездной чете помогла программа "Идеальный ремонт" Первого канала.

Похвастался радостной новостью и сам Стас Костюшкин. Подписчики порадовались за супругов, поздравив их с новым семейным гнездышком. "Класс!! Поздравляю! Собственный дом и правда мечта!", "Такое большое дело для семьи!!! Поздравляем! Пусть он станет для вас лучшим местом на Земле, где царят гармония, любовь и уют!!!", "Очень хорошая новость. Поздравляю вашу веселую семейку!!! Очень за вас рада!!!", – написали пользователи.

Автор: Людмила Фоканова18 августа 2017, 15:09

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