Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018

После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.



Как отметил Хуснуллин, Чемпионат мира является важной вехой в развитии всей спортивной инфраструктуры столицы. При этом, как подчеркнул он, московские власти не акцентируются не только на создании и улучшении условий для тех, кто занимается спортом высоких достижений.



"Для нас не менее важно и строительство спортивной инфраструктуры для занятия массовым спортом", – подчеркнул он. Глава строительного комплекса напомнил, что в городе не первый год идет планомерная работа по формированию крупных спортивных кластеров.

"В Москве складывается три центра в Тушино, в Крылатском и на базе комплекса "Лужники", – рассказал он. – Помимо этого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы, например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданию кластера на Воробьевых горах".

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в столице появятся 11 новых футбольных полей. Часть из них может быть задействована в ходе мундиаля как тренировочные. Отметим, что поля строятся на базе детско-юношеских спортивных школ, и возможность заниматься на них получают, прежде всего, маленькие спортсмены.

Глава городского стройкомплекса выразил уверенность, что столица успешно справится с проведением чемпионата мира и организует его на высочайшем уровне. А после завершения первенства планеты, по словам Хуснуллина, Москве останется богатое наследие: "Серьезный прорыв в развитии спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры и благоустройстве городских территорий".

Напомним, что один из объектов к ЧМ-2018 летом 2014 года был открыт стадион московского "Спартака". Он уже прошел апробацию играми Кубка конфедераций, который прошел в прошлом году. Спортивные чиновники, спортсмены и болельщики отметили отличное качество и условия, которые созданы на арене. В июне 2017 года завершилась реконструкция главного стадиона первенства – "Лужников", который высоко оценили мировые эксперты.