Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
Как отметил Хуснуллин, Чемпионат мира является важной вехой
в развитии всей спортивной инфраструктуры столицы. При этом, как подчеркнул он,
московские власти не акцентируются не только на создании и улучшении условий
для тех, кто занимается спортом высоких достижений.
"Для нас не менее важно и строительство спортивной инфраструктуры для занятия массовым спортом", – подчеркнул он. Глава строительного комплекса напомнил, что в городе не первый год идет планомерная работа по формированию крупных спортивных кластеров.
"В Москве складывается три центра в Тушино, в Крылатском и на базе комплекса "Лужники", – рассказал он. – Помимо этого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы, например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданию кластера на Воробьевых горах".
Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в столице появятся 11 новых футбольных полей. Часть из них может быть задействована в ходе мундиаля как тренировочные. Отметим, что поля строятся на базе детско-юношеских спортивных школ, и возможность заниматься на них получают, прежде всего, маленькие спортсмены.
Глава городского стройкомплекса выразил уверенность, что столица успешно справится с проведением чемпионата мира и организует его на высочайшем уровне. А после завершения первенства планеты, по словам Хуснуллина, Москве останется богатое наследие: "Серьезный прорыв в развитии спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры и благоустройстве городских территорий".
Напомним, что один из объектов к ЧМ-2018 летом 2014 года был открыт стадион московского "Спартака". Он уже прошел апробацию играми Кубка конфедераций, который прошел в прошлом году. Спортивные чиновники, спортсмены и болельщики отметили отличное качество и условия, которые созданы на арене. В июне 2017 года завершилась реконструкция главного стадиона первенства – "Лужников", который высоко оценили мировые эксперты.
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