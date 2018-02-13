Как "Лужники" готовятся к чемпионату мира по футболу

Обновленная большая спортивная арена комплекса "Лужники" полностью готова к принятию матчей мирового первенства, которое состоится летом этого года. Но работы на прилегающих территориях еще продолжаются. О ходе подготовки к предстоящему чемпионату рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, в настоящее время идет работа по созданию инфраструктуры, необходимой для проведения массовых мероприятий. "Сейчас начался подбор площадок и сборка на них временных конструкций", – сказал глава столичного стройкомплекса в интервью телеканалу "Москва 24".

Хуснуллин подчеркнул, что там будут оборудованы зоны гостеприимства, а также временные шатры, помещения для досмотра и инженерные объекты. Все работы ведутся с учетом высоких требований Международной федерации футбола (FIFA).

"На территории "Лужников" идет также работа большая по завершению не связанных с мундиалем объектов.

Олимпийский комплекс будет востребован не только в рамках чемпионата мира по футболу, но и после – как крупнейший спорткластер", – заявил руководитель стройкомплекса города.

Напомним, весной прошлого года была завершена масштабная реконструкция стадиона "Лужники". В ходе работ спортивная арена была фактически построена заново, но при этом был сохранен узнаваемый исторический фасад 1956 года.

Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Для удобства болельщиков ​действуют 16 выходов-входов и 44 каскадных лестницы.





Проект реконструкции спортивного комплекса также предусматривает работы на 45 объектах. Среди них Центр художественной гимнастики, ледовая арена, многофункциональный плавательный бассейн и многое другое. В результате "Лужники" станут крупнейшим спортивным кластером в Москве. Ежегодно его смогут посещать более пяти миллионов человек.

