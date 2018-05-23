Москвичи полюбили МЦК
По его словам, жители мегаполиса и приезжие привыкли к новой
транспортной системе. "Об этом говорит тот факт, что пассажиропоток здесь
неуклонно растет", – сказал Хуснуллин, добавив, что МЦК пользуются около
450 тысяч пассажиров.
Всего с момента открытия движения по железнодорожному кольцу Москвы его услугами воспользовались свыше 182 миллионов человек. По словам главы стройкомплекса, популярность МЦК связана и с тем, что новая транспортная артерия активно интегрируется в единую городскую систему перевозок.
"Железнодорожный транспорт на протяжении долгих лет существовал как бы сам по себе, – отметил Хуснуллин. – Сейчас по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы совместно с железнодорожниками развиваем существующие линии, строим дополнительные пути, обустраиваем комфортные пассажирские терминалы".
В 2019 году на МЦК планируется обеспечить комфортную пересадку между радиальными направлениями и железнодорожным кольцом. В ходе проведения работ особое внимание будет уделяться доступности для маломобильных граждан. Для их удобства будут установлены дополнительные пандусы, обустроены тактильные и навигационные элементы, автоматические двери.
Кроме того, на двух станциях идет проектирование навесов, которые обеспечат пассажирам пересадку по принципу "сухие ноги". Это переходы между платформой "Фрезер" и станцией "Андроновка", а также остановочные пункты "Новохохловская" (их недавно осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин).
Напомним, Московское центральное кольцо – новая линия наземного метро. Магистраль длиной 54 километра была открыта в сентябре 2016 года.
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