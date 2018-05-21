Интеграция шести железнодорожных радиусов с МЦК завершится в 2019 году

Большая часть работ, необходимых для интеграции радиальных железных дорог с инфраструктурой Московского центрального кольца, уже сделана. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, готовность необходимых пассажирских платформ и пешеходных переходов составляет порядка 70%.



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