Интеграция шести железнодорожных радиусов с МЦК завершится в 2019 году
По словам
Хуснуллина, на сегодняшний день работы, которые требуются для обеспечения еще
большего удобства пересадки с железнодорожного транспорта на МЦК ведутся на
шести радиальных направлениях МЖД. Как рассказал Марат Хуснуллин, строительство
дополнительных платформ и переходов уже идет на станции "Окружная" Савеловского
направления, "Ленинградская" – Рижского, "Новохохловская" – Курского,
"Варшавская" – Павелецкого, "Карачарово" – Горьковского и "Северянин" –
Ярославского.
Также, сообщил руководитель городского строительного комплекса, уже идет проектирование пересадочного узла "НАТИ". Он будет объединять пассажиропотоки Октябрьского направления железной дороги и станции "Лихоборы" Московского центрального кольца.
Кроме того, напомнил Хуснуллин, в 2017 году уже завершилась интеграция платформы "Фрезер" Казанского направления со станцией "Андроновка" МЦК. Окончательно процесс интеграции железнодорожной инфраструктуры с объектами Московского центрального кольца планируется завершить в следующем году. "Часть объектов будет сдана и открыта уже в этом", – добавил он.
Параллельно этой работе идет разработка концепции улучшенного благоустройства прилегающих к транспортно-пересадочным узлам территорий. Она предусматривает увязку предлагаемых решений с проектами комплексного благоустройства столицы.
С тем, как идет возведение платформы "Новохохловская" Курского направления, сегодня ознакомился мэр Москвы Сергей Собянин. После завершения работ, с нее можно будет удобно перейти на одноименную станцию Московского центрального кольца.
Столичный градоначальник напомнил, что раньше здесь было невозможно пересесть на Курское направление железной дороги. "А сейчас будет полная интеграция Курского направления и МЦК, – заявил он. – Очень важно, что такую возможность получат жители районов, которые южнее МЦК – это и Печатники, и Царицыно, и Бутово, и Щербинка, и Подольск".
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