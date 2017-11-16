На станциях МЦК появятся кофейни и аптеки

Столичные власти объявили о создании торговых зон на шести станциях МЦК. Изменения коснутся "Делового центра", "Верхних Котлов", "Новохохловской", "Измайлово", "Стрешнево" и "Панфиловской".
Общая площадь зоны торговли составит более 280 квадратных метров, сообщает газета "Известия". Там разместят аптеки и кофейни, уточнили в пресс-службе мэра Москвы.
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