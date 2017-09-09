"Зарядье" создали в рекордно короткие сроки

Строительство "Зарядья" было завершено в рекордно короткие сроки. Ландшафтный парк в центре Москвы открылся в День города, 9 сентября.

Москве удалось создать уникальный парковый комплекс в рекордно короткие сроки. На его сооружении трудились в круглосуточном режиме более пяти тысяч человек. Работы заняли всего два с половиной года, сообщил журналистам глава градостроительного комплекса столицы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на территории парка расположены медиацентр с уникальным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", в котором будет более 50 современных обучающих программ для детей, уникальный флорариум и ледяная пещера.

По данным Хуснуллина, общая площадь капитальных строений парка – более 83,5 тысячи квадратных метров. Рассказал глава градостроительного комплекса и о деталях благоустройства парка. "Напомню, это 62 тысячи квадратных метров зеленых насаждений, 8 километров дорожек, в том числе 1,8 километра из них – с подогревом, а также скамейки, освещение, объекты навигации", – сказал Хуснуллин. Он добавил, что в "Зарядье" высажено более 1 миллиона растений, среди которых 760 деревьев и 7 тысяч кустарников.

Хуснуллин подчеркнул, что перед проектировщиками стояла непростая задача интеграции парка, его новых строений, а также подземной парковки в единую систему. Кроме того, важно было сохранить и отреставрировать расположенные поблизости объекты культурного наследия.

Один из знаковых объектов парка – "Парящий мост". Это сложнейшее инженерное сооружение без опор и поддерживающих конструкций."Парящий мост", отметил Хуснуллин – это новая смотровая площадка, с которой открываются панорамные виды на Кремль, Храм Христа Спасителя и другие достопримечательности центра столицы.