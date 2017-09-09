Москвичи получили роскошный подарок на День города

В субботу, 9 сентября, в день 870-летия Москвы в столице открылся грандиозный парк "Зарядье". Над его воплощением трудились ведущие мировые архитекторы и московские строители. Им удалось создать современное комфортное общественное пространство, великолепно сочетающее в себе красоту природы и дух динамичного мегаполиса.

Начало парку было положено в январе 2012 года, когда президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Зарядье. Тогда на этом месте был пустырь с оставшимися после демонтажа гостиницы "Россия" конструкциями стилобатной части. Глава государства, осмотрев место, предложил создать в Зарядье парк.

Через пять с половиной лет, в день 870-летия Москвы, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли долгожданный парк. Его основные принципы – открытость городу, гармоничное сочетание архитектуры и ландшафта, инновационные высокотехнологичные решения вместе с исторической памятью этого знакового места.

Это парк мирового уровня, спроектированный ведущими мировыми архитекторами из консорциума Diller Scofidio + Renfro, за плечами которых такие потрясающие проекты, как Центральный парк и Парк у Бруклинского моста в Нью-Йорке, "Сады у залива" в Чикаго и ряд других мировых проектов. Представители консорциума отметили, что они были очень рады статью частью работы по созданию "Зарядья", подчеркнув, что теперь в самом сердце Москвы можно насладиться прекрасной природой и великолепными городскими видами.

В свою очередь, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил: парк получился именно таким, каким и был задуман. "Это результат, которым можно гордиться", – сказал он. По его словам, это отличный образец общественного пространства. "Парк будет интересен всем: любителям природы, музыки, искусства, истории", – добавил Кузнецов.

Парк "Зарядье" – это территория природного урбанизма, это зеленый островок в самом центре Москвы с удивительно обширным разнообразием флоры. Он разделен на четыре климатических зоны, которые отражают природное разнообразие России: лес (смешанный, хвойный, прибрежный, березовая роща), луг, степь и северный ландшафт.

В лесу гостей парка ждут ельник, растения пойменного леса. Главной фишкой стала березовая роза, который прекрасно смотрится на фоне величественного Кремля и восхищающим своей красотой Покровским собором.

Степь представлена безлесным пространством, где произрастают душистые травы, кормовые растения и злаки. Северный ландшафт – это можжевельник, ягель и другие характерные для этой климатической полосы растения. Ну и, конечно же, заливные луга, на территории которых оборудованы два живописных пруда глубиной около метра. Всего в парке высажены 760 деревьев, семь тысяч кустарников, более 860 тысяч многолетних и 150 тысяч однолетних растений.

Однако на этом создание флоры нового парка не закончено. В октябре в "Зарядье" высадят еще около 450 тысяч мелколуковичных растений. По словам директора "СК Атриум" Гульнары Мустафиной, к весеннему цветению в парке станет еще больше уникальных представителей флоры. Те же, что уже высажены, отметила она, хорошо адаптируются к новым условиям. "При посадке тут использовались специально разработанные грунты, чтобы изначально при посадке растениям было комфортно расти, растения подобраны по биотокам, чтобы они могли комфортно сосуществовать с растениями своей зоны", - Сказала Мустафина.

Для каждой из природно-климатических зон парка оборудован свой микроклимат. Поддерживают его искусственно с помощью регуляции температуры. Инженерные системы "Зарядья" – это сложный технологический комплекс, который способен имитировать естественный свет, управлять ветром и регулировать полив растений.

Сполна насладившись зеленой зоной парка, посетители могут выйти к Москве-реке. При строительстве "Зарядья" была проведена масштабная реконструкция расположенной рядом Москворецкой набережной. Теперь она соединена с зеленой зоной парка через подземный переход.

Уровень набережной был понижен, к ней сделаны удобные спуски и лестницы. Набережная в "Зарядье" двухуровневая: верхней ее частью стал "Парящий мост" – уникальное сооружение, новая смотровая площадка Москвы, с которой открываются великолепные виды на Кремль и Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Крымский мост, а также на громадину высотки на Котельнической набережной.

"Парящий мост" представляет собой воздушную конструкцию в виде буквы V с вылетом консоли над водой. Его уникальность в том, что у 70-метровой консоли нет опоры. Посетителям парка не стоит опасаться: все конструкции испытаны на прочность, мост способен выдерживать нагрузку в 240 тонн. Это значит, что на нем одновременно могут находиться и любоваться восхитительными окружающими панорамами 3-4 тысячи человек одновременно.

А несколько ниже, в переходе под Москворецкой набережной, сделан познавательный археологический павильон. Это уникальное музейное пространство, где всем гостям "Зарядья" покажут артефакты, обнаруженные в процессе создания парка.

А нашли археологи немало интересных и ценных артефактов. Среди них – клад из 43 тысяч серебряных монет, свыше трех тысяч предметов быта и воинской тематики, а также берестяная грамота. "Находки связаны в том числе и со Смутным временем. В Зарядье велась торговля, поэтому много было найдено монет. Самая поздняя найденная монета датируется 1614 годом", - сказал гендиректор "Столичного археологического бюро" Константин Воронин.

Архитекторы и строители бережно подошли к исторической составляющей Зарядья. Так, в переходе можно будет увидеть подлинный фрагмент Китайгородской стены XVI века, фрагменты мостовой Великой улицы – главной транспортной артерии района в древности, а также комплексы предметов вооружения и другие любопытные свидетели старины.

Несмотря на то, что парк достаточно компактный по площади - 10,2 гектара – благодаря продуманной дизайнерской концепции и новаторским решениям он вмещает в себя множество объектов, благодаря которым каждый посетитель может найти себе здесь развлечение по вкусу. А гостей ожидается много: по некоторым оценкам, парк будут посещать около 10 миллионов человек в год.

Основным павильоном "Зарядья" является Медиацентр, где сосредоточены главные точки притяжения посетителей парка. Его общая площадь превышает восемь тысяч квадратных метров. Медиацентр обладает обширными интерактивными возможностями, в нем разместились познавательные аттракционы. Как отметил руководитель строительства дирекции по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Владимир Гудымов, пропускная способность медиацентра составит 200 человек в час.

Гости "Зарядья" смогут познакомиться с главными природными и архитектурными достопримечательностями нашей страны. Их ждет захватывающий "Полет над Россией", историко-культурная экспозиция "Москва сейчас". Кроме того, Медиацентр парка включает в себя выставочный зал, флагманский туристический центр, медиастудию и сувенирные лавки. В Медиацентре есть все необходимое для удобства гостей, начиная с гардеробов до комнаты матери и ребенка.

Другим крупным павильоном "Зарядья" является "Заповедное посольство" – его общая площадь составляет 3300 квадратных метра. В структуру павильона входит флорариум, научно-познавательный центр, кафе и сувенирные лавки. Но главная достопримечательность "Заповедного посольства" – "Ледяная пещера". Это уникальное сооружение с интерактивной экспозицией расскажет гостям парка об освоении Крайнего севера.

По словам руководителя строительства дирекции по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Айрата Багабиева, технологии, позволяющие создавать ледяную структуру в пещере, сравнимы по своей сложности с технологиями ракетных двигателей. "Вся инженерная система настолько сложна, что позволяет создать температуру минус пять градусов и поддерживать ее круглый год вне зависимости от температуры снаружи", – сказал он. Багабиев также отметил что в "Ледяной пещере" можно наморозить до 10 тонн льда. Вместе с тем он отметил, что в ней будет фоновое сопровождение и подсветка, которые позволят посетителю полностью погрузиться в атмосферу северной природы.

Другим значимым объектом "Зарядья" является "стеклянная кора" – сложнейшая инженерная конструкция, состоящая из стеклянных треугольников и металлического каркаса. Она частично накрывает летний амфитеатр и сад на крыше филармонии. Кроме того, на стеклянной коре расположены 150 солнечных батарей.

Сама же филармония с большим и малым концертными залами на 1560 и 400 мест распахнет свои двери уже в следующем году. Это один из самых сложных проектов на территории "Зарядья". С одной стороны здание "вкопано" в холм, и можно будет гулять по крыше. Открытым будет лишь полностью стеклянный фасад.

В процессе создания парка перед проектировщиками и строителями стояла также задача сохранить архитектурное наследие района, дошедшее до нас сквозь века – соборы, церквушки и древние палаты. Все они являются отражением богатой истории этого района, его значимости как для Москвы, так и для всей России.

Впервые упоминание Зарядья относится еще к 1365 году. За время своего существование он сменил множество форм и содержаний – от деревянных рядов и небольших домиков до огромной гостиницы "Россия", построенной в советское время. Несмотря на потери, которые района понес в те годы, основные достопримечательности удалось сохранить. И благодаря строительству парка все они были бережно и с вниманием к малейшим деталям отреставрированы.

Среди них Церковь Варвары Великомученицы, Церковь Максима Блаженного, колокольня и собор Знаменского монастыря, Палаты и музей бояр Романовых. Кроме того, реставрации подвергся одна из древнейших достопримечательностей района – Китайгородская стена, построенная еще в первой половине XVI века.

Таким образом, "Зарядье" стало лучшим общественным пространством не только Москвы, но и России. Без сомнения, парк станет местом притяжения миллионов посетителей со всего мира.

