Автотранспорт "полетит" на юге столицы

С вводом в эксплуатацию новой эстакады на Элеваторной улице через железнодорожные пути Московской железной дороги транспортная ситуация в южных районах города должна значительно улучшиться. Путепровод – ключевой объект новой магистрали длиной 5,6 километра. Дорога проходит от Элеваторной до улицы Красного Маяка через улицу Подольских Курсантов и соединяет Липецкую улицу с Варшавским шоссе. Фактически она станет дублером МКАД на юге столицы.

Открывая новый объект, мэр Москвы Сергей Собянин отметил его большую важность. Он напомнил, что дорога связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, "жители которых десятилетия были разделены и были вынуждены ездить друг к другу в гости через МКАД". Благодаря запуску эстакады через пути Павелецкого направления железной дороги, это неудобство станет историей.

Новый путепровод будет способен пропускать от 1,5 до 2,2 тысячи автомобилей в час. Планируется, что позже по эстакаде будут ходить новые маршруты общественного транспорта, в частности, до станций метро "Пражская" и "Царицыно".

Год назад на этом участке была открыта четырехполосная эстакада по Липецкой улице протяженностью 600 метров. Вдоль нее организованы боковые проезды к Липецкой, Элеваторной и 6-й Радиальной улицам. Кроме того, шестиполосный участок был построен от Липецкой улицы до пересечения с Бирюлевской, также был сооружен подземный переход.







До конца текущего года столичные власти намерены завершить реконструкцию улиц Красного Маяка, Подольских Курсантов, строительство разворотов под Покровским путепроводом через пути МЖД и еще двух подземных переходов. Всего в рамках проекта будет построено около 7,5 километра дорог. По словам Сергея Собянина, на очереди – реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей и строительство Южной рокады.







После завершения работ на развязке появится боковой проезд с внутренней стороны кольцевой дороги, который будут затем расходиться на два съезда – в центр и область. Кроме того, появится нескольких направленных левоповоротных съездов, а правоповоротный съезд с МКАД на Липецкую улицу и левоповоротный на автодорогу "Дон" будут переустроены. Будет реконструирован и головной участок автодороги. Реализация проекта увеличит пропускную способность транспортного узла в целом на 67%.





Южная рокада – одно из хордовых направлений Москвы, которая свяжет запад и юго-восток города, пройдя насквозь от одного до другого края МКАД. Магистраль пройдет от развязки с Рублевским шоссе до пересечения с Варшавским, где позже появится новая дорога до Пролетарского проспекта. Этот участок соединит существующие элементы рокады – Балаклавский проспект и Кантемировскую улицу.

Общая длина Южной рокады составит 58,7 километра. Вместе с Северо-Восточной и Северо-Западной хордами эта дорога будет образовывать транспортное кольцо протяженностью более 242 километров.