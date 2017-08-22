Столичным центрам "Мои документы" исполнилось шесть лет

Многофункциональные центры "Мои документы" функционируют в Москве уже шесть лет, за это время в городе было создано 127 МФЦ. Они действуют в каждом районе столицы. Только за прошлый год москвичи получили в них 25 миллионов госуслуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин в день рождения центров госуслуг "Мои документы" отметил наиболее отличившихся сотрудников МФЦ столицы. Он поздравил всех, кто связан с оказанием государственных услуг населению столицы с годовщиной организации службы. "Годовщина скромная – всего шесть лет", – отметил столичный градоначальник.

Несмотря на небольшой срок функционирования многофункциональных центров в Москве, по словам Собянина, в службе уже произошли существенные изменения. По его словам, на сегодняшний день каждый горожанин в курсе того, что такое МФЦ, и девять из десяти жителей столицы считают, что служба работает на "хорошо" и "отлично". "Это большое дело, которое вы сделали, спасибо вам большое!" – сказал мэр, обращаясь к сотрудникам МФЦ.

Он поблагодарил работников центров "Мои документы" за качественную работу и поздравил от имени горожан и столичных властей с очередной годовщиной образования службы. "Спасибо вам большое!" – сказал Сергей Собянин.

Центры @mydocs_mos появились всего 6 лет назад, а сейчас уже трудно представить город без них. Спасибо сотрудникам. Горжусь,что мы - команда pic.twitter.com/uWI1mrj8oO — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 августа 2017 г.

Напомним, первый современный центр оказания государственных услуг был открыт в Москве 22 августа 2011 года. Сейчас на территории города действует 127 МФЦ. Их сотрудники обслуживают 125 районов плюс Новомосковский и Троицкий административные округа. В центрах работают около семи тысяч человек.

Москва является единственным городом в мире, где МФЦ открыты ежедневно, включая выходные, с 8:00 до 20:00. Они предоставляют более 170 услуг городских и федеральных органов власти. В прошлом году в московских МФЦ было получено свыше 25 миллионов госуслуг. Ежедневно центры посещают более 70 тысяч человек. Среднее время ожидания составляет не более трех минут, что является минимальным показателем в мире.