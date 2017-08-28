В Москве очистят берега Яузы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проект по благоустройству реки Яуза. Его реализация намечена на 2018 год, передает сайт "Аргументы и Факты".
"Сейчас идет разработка этого проекта с последующим согласованием, обсуждением с жителями", – заявил столичный градоначальник. Помимо благоустройства набережной, власти планируют очистить и саму реку. По задумке авторов инициативы, Яуза станет частью парка площадью в 700 гектаров.
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