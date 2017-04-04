Госдума поможет Москве с расселением хрущевок
Очередное обсуждение программы сноса пятиэтажек прошло в формате расширенного заседания Совета Госдумы. Помимо руководства Госдумы, фракций и комитетов, участие в нем принял мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал парламентариям о нынешней ситуации с пятиэтажками в Москве и своем видении программы сноса хрущевок и переселения их жителей в новое жилье.
Открывая мероприятие, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность и необходимость этой программы. "Без решения этого вопроса дальнейшее развитие города невозможно, – подчеркнул он. – Нам в этих вопросах надо подставить плечо правительству Москвы".
Председатель нижней палаты парламента отметил, что для реализации этого масштабного проекта необходимы изменения ряда законов. При этом, по словам Володина, "основная задача законопроекта – защита прав граждан при переселении".
Он призвал не затягивать рассмотрение связанных с программой расселения вопросов, чтобы реализация проекта не растягивалась на долгие годы, подчеркнув, что этот законопроект реализуется по поручению президента.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести все хрущевки в Москве для строительства на их месте современных домов. Мэр Москвы заметил, что столичный бюджет в настоящее время устойчив, и город имеет финансовые возможности для реализации этой программы.
Позже в Госдуме был создан Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств. Он станет площадкой для проработки вопросов реализации поручения президента. Кроме того, в нижней палате парламента образована рабочая группа, которая совместно с властями Москвы займется разработкой необходимых поправок в законодательство.
В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысячи домов, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. На этих площадях проживают около 1,6 миллиона москвичей.
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