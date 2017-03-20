Собянин: Мнение москвичей будет учтено при реновации пятиэтажек

Власти столицы обеспечат максимальный комфорт москвичам, переселяющимся из пятиэтажек. Мер Москвы пообещал: новое жилье будет не меньше, а, возможно, и больше старого. Градоначальник подчеркнул, что при переселении будет учтено мнение самих жителей хрущевок.

Благодаря программе реновации москвичи получат новые комфортные квартиры. Вполне возможно, что общая площадь нового жилья будет больше – но за этот "избыток" жителям доплачивать не придется, заявил московский градоначальник.

"Жилую площадь мы даем метр на метр. А все вспомогательные помещения, нежилые, и кухня, и прихожая, и ванная, и так далее, они конечно будут больше по площади, потому что 4 квадратных метра кухню сейчас уже никто не строит. Но за это граждане не будут доплачивать", - пояснил Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Более того, по словам Собянина, власти Москвы при включении домов в программу реновации пятиэтажек учтут мнение москвичей. Это момент принципиальный, подчеркнул мэр Москвы.

"Два принципиальных подхода. Первый – это состояние дома. Разные дома, есть более-менее нормальные, есть совсем плохие. И второе – это самое принципиальное – мнение самих людей. Без того, чтобы их спросить, включать их дома в программу реновации или не включать, мы никуда двигаться не будем. Город будет руководствоваться в первую очередь желанием граждан и делать так, чтобы это переселение проходило максимально комфортно. Мы делаем это не для себя, мы делаем это для людей, по их просьбе", – сказал Собянин.

"Сегодня настал час икс, когда надо решать: либо их капитально ремонтировать, либо сносить и переселять граждан в новое жилье. Попытки, которые предпринимал город - капитально их отремонтировать – не увенчались успехом, при детальном обследовании этих домов стало очевидным, что отремонтировать их невозможно, а если даже и отремонтируешь, то буквально через десяток лет уже многие из них будут аварийными. И будет ситуация просто опасная даже для жителей, это с одной стороны, а с другой стороны, сами жители твердо понимают, что жить дальше в таких домах невозможно", – объясняет градоначальник.

Мэр напомнил москвичам, что новое жилье будет предоставлено в том же районе, где находилась пятиэтажка, включенная в программу реновации, либо в соседнем. В некоторых случаях квартира может быть предоставлена вне района проживания – если ветхий дом был расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административных округах Москвы. Тогда жилье предоставляется в границах административного округа. По опыту прошлых лет, 92% жителей получают новые квартиры в своем районе.

"Мы предоставляем жилье в тех районах, где они сегодня проживают, в порядке исключения – в соседних районах, недалеко от местожительства. По предыдущим годам, 92-93% получают жилье практически в том же районе, где они находятся – даже не в районе, а микрорайоне. Поэтому ни о каком переселении в дальние районы речь не идет, это вообще исключено", - подчеркивает мэр Москвы.

Разъяснил Собянин и вопросы, относящиеся к правам владельцев жилья. Собственники приватизированных квартир в пятиэтажках получают новое жилье бесплатно в собственность. Владельцы неприватизированных квартир в ветхих домах могут по желанию получить новые квартиры бесплатно в собственность, минуя процедуру приватизации, либо заключить договор социального найма.