В Британии разом продали целую деревню
На территории проданного поселения (2116 акров земли. – Прим. ред.) находятся более 40 жилых домов. Также там есть особняк с 21 комнатой и бар, передает Daily Mail. Инвестиционная компания Albanwise планирует обновить деревню.
По словам главы курировавшего сделку риелторского агентства Тома Ватсона, время в Уэст Хеслертоне остановилось. "У нас есть бесконечные возможности реконструировать здания, обрабатывать земельные участки и исследовать пути для развития бизнеса", – заверил он.
Предыдущая владелица деревни Ева Дануэй скончалась в 2010 году. Она получила поселение в наследство от отца в 60-х и планировала передать его "самому доброму претенденту", однако умерла, не оставив наследника.
Дануэй установила низкую арендную плату за жилье в Уэст Хеслертоне и хотела, чтобы ее сохранили на прежнем уровне. Планы новых владельцев деревни пока не известны.
West Heslerton Hall #Yorkshire Entire quintessential village and mansion sold for £20m #Countryhouse https://t.co/bKHZacCEao via @MailOnline pic.twitter.com/dPH0r9l9HV— David Poole (@heritagegazette) 27 апреля 2017 г.
Напомним, что на продажу вновь выставили ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона. Изначально за Neverland планировали выручить 100 миллионов долларов, но теперь цена снижена до 67 миллионов долларов. В 2008 году певец заложил его за 24,5 миллиона долларов.
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