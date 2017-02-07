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Поклонская посетовала на отсутствие жилья
По сравнению с 2015 годом содержание декларации за 2016 год особенно не изменится, отметила Наталья Поклонская. Посвященная имуществу графа получится скромной: там будет указана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась бывшему прокурору.
Жилье депутата в Москве в декларацию не попадет, так как документы на него были оформлены в январе 2017 года. Поклонская призналась, что собственной недвижимости у нее нет, сообщает ФАН. Сумму доходов она не озвучила из-за отсутствия на руках всех необходимых справок.
Затронула депутат и тему проверки чиновников на полиграфе. По ее мнению, результаты подобных исследований не являются точными, поэтому их нельзя использовать как единственное основание для решения о том, совершил ли человек правонарушение, передает Russia Today.
"Моя родная сестра – полиграфолог. Однажды я спросила ее: "Лен, давай-ка на мне испытаем, как это работает?" У меня сестра спрашивала, условно говоря: "Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?" Я отвечаю: "Да". "Сейчас за окном солнечно?" – "Да". Потом она мне показывает результат говорит: "Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016-й". Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту", – пояснила Поклонская.
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