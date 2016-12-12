Поклонская рассказала о личной жизни

Депутат Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская, имя которой прогремело на всю страну, когда она занимала должность прокурора Крыма, не любит распространяться о личной жизни. Но некоторыми подробностями она все же поделилась.

Наталья Поклонская может претендовать на звание одного из самых обсуждаемых депутатов Госдумы. В центре внимания общественности оказываются как ее законотворческие инициативы и высказывания, так и внешность, а также личная жизнь. Насчет последнего бывший прокурор Крыма не слишком распространяется, что разжигает еще больший интерес.

Во время выступления в прямом эфире на радио "Комсомольская правда" у Поклонской спросили, не поступали ли ей предложения от обеспеченных парламентариев. "От богатых думских женихов я предложений не получала", – подчеркнула депутат.

"Я уже говорила, что у меня есть семья – муж и любимая дочь. Я сейчас представляю, как он сидит, слушает, переживает, что я скажу. Он мой бывший коллега. Не могу сказать, кем работает сейчас – это будет неправильно по отношению к мужу и к службе", – сказала Поклонская.

Поклонская:Когда начались все эти аниме, рисунки, я пришла домой расстроенная, а дочка говорит: ведь это так красивоhttps://t.co/oKcwaMUcbW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 декабря 2016 г.

"Девушки, богатые думские женихи свободны", – с юмором заметила депутат. Она занимает должность председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, поэтому о финансовом состоянии коллег должна быть осведомлена хорошо. Впрочем, по словам Поклонской, полноценная работа комиссии начнется 1 апреля 2017 года, когда стартует декларационная кампания.

Экс-прокурор замужем второй раз, воспитывает дочь Анастасию. Играет на фортепиано, любит рисовать, занимается спортом (публично сдала нормы ГТО), любит фигурное катание.



Поклонская стала популярным персонажем и даже секс-символом в 2014 году, после того как на YouTube появилась видеозапись с проходившей в Симферополе пресс-конференции. Именно тогда внешность новоиспеченного главного прокурора Крыма привлекла внимание не только в России, но и за границей.