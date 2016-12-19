Поклонская перевезла дочь и бабушку в двушку с видом на МГУ

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская 19 декабря заселилась в свою служебную квартиру в Москве. Вместе с ней на новое место жительства переехали дочь и бабушка.

Экс-прокурору Крыма предоставили двухкомнатную квартиру, которая находится на 14 этаже. Поклонская жильем осталась довольна и отметила, что из окна "можно увидеть все красоты, даже здание МГУ".

Депутат рассказала, что в новом доме ее уже ждали все необходимые в быту предметы: ложки, вилки, чашки и тарелки. "В день святителя Николая я получила ключи, и мы вселились семьей в квартиру служебную. Она очень хорошая, очень комфортная, красивый вид из окна. Все великолепно", – цитирует Поклонскую РИА Новости.

На переезд, по признанию экс-прокурора Крыма, ушло всего полночи. Теперь депутат вместе с семьей обживает новое гнездышко. "Мы от радости все очень быстро сделали. И даже купили две живые елочки в горшках", – цитирует Поклонскую "Мослента".

В течение трех месяцев экс-прокурору Крыма приходилось снимать квартиру. По ее словам, предшественник съехал вовремя, но потребовалось время на решение технических вопросов и оформление документации. Напомним, свыше 80 депутатов Госдумы шестого созыва продолжают проживать в служебных квартирах на улице Улофа Пальме, несмотря на то, что право занимать эту жилплощадь у них было до 4 декабря.