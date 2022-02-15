Политолог Безпалько: из-за угрозы "вторжения" России украинские бизнесмены бегут в Москву

Непрекращающиеся сообщения западных политиков и представителей военных ведомств о якобы готовящемся вторжении России довели Украину до настоящего кризиса. Экономика страны изрядно страдает, на что неоднократно обращал внимание президент Владимир Зеленский. Жалуясь на невзвешенную информационную политику Запада, глава государства подвергал сомнению заявления о "неминуемом нападении российских войск".
На фоне всеобщей истерии украинские олигархи и бизнесмены бегут из страны. По словам политолога Богдана Безпалько, они боятся, что англосаксы устроят провокацию в Донбассе, из-за которой Россия будет вынуждена применить силу. "И тогда танки под Киевом будут не такой уж и фантазией", – отметил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".
Безпалько заметил, что некоторые украинские бизнесмены, в основном, из верхнего среднего класса, бегут не в Евросоюз и Соединенные Штаты, а в Москву – столицу России, которую в том числе Киев обвиняет в агрессии. Самые богатые предприниматели, конечно, вылетают в западные страны, уточнил политолог. На Украине остался лишь Игорь Коломойский, против которого заведено дело в США.
Напомним, президент США Джо Байден называл точную дату "вторжения" России на Украину. По словам американского лидера, это произойдет уже 16 февраля. В Евросоюзе весьма скептически отнеслись к этой информации. Подробнее об этом писали "Дни.ру".