Порошенко пытается разжечь ненависть внутри Украины – эксперт Дудкин

Судебный процесс, в котором фигурирует имя бывшего президента Украины Петра Порошенко, последние дни является одной из самых обсуждаемых политических тем. Экс-главу Незалежной подозревают в государственной измене.
Несмотря на преследование, Петр Алексеевич решил вернуться в Киев. Многие эксперты сошлись во мнении о том, что политик решил идти напролом против действующего президента Владимира Зеленского.
Порошенко удалось аккумулировать вокруг себя людей с протестными настроениями. На улицах Киева уже можно услышать лозунги — "Порох есть, дадим огня".
Эксперт Юрий Дудкин считает, что бывший украинский главнокомандующий стремится посеять раздор внутри страны и разделить граждан. По словам специалиста, все интенции Порошенко направлены на то, чтобы "поджечь" Украину, при этом все происходит в Киеве.
Дудкин отметил, что сторонники Петра Алексеевича уже вовсю скандируют его лозунги на каналах, аффилированных с Порошенко. Это свидетельствует о том, что общество раскалывают.
Ранее сообщалось, что суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко. Политика отпустили под личное обязательство. Сам он заявил, что изъятие паспорта мешает его политической деятельности.