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Политика
Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование

Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование

Рейтинг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского будет стремительно снижаться, считает украинский политический деятель, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.
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Ситуация на Украине не была стабильной долгое время. Несмотря на смену глав государств, политический и экономический курсы не меняются из года в год. Во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский обещал народу все, о чем тот только мечтает, но ничего так и не сделал.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Кажется, что сейчас украинцы больше симпатизируют экс-президенту Украины Петру Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Как отмечал сам политик, его партия "Европейская солидарность" по рейтингам обходит партию Зеленского "Слуга народа".

Со временем действующего президента Украины не будут поддерживать даже на Западе, уверен экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. По мнению экс-парламентария, бывший комик, который сейчас является главой государства, повторит судьбу Виктора Ющенко (тот завершил свой президентский срок с крайне низким рейтингом). Политик считает Зеленского "очередным сильным разочарованием" для украинского народа.

Царев уверен, что на снижение популярности украинского лидера также работают сторонники Джорджа Сороса. Они же, по словам экс-депутата, портят рейтинг предпринимателю Ринату Ахметову.

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Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 22:04 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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