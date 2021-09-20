Грабил страну! Порошенко закидали помидорами на митинге и прогнали прочь

Экс-президенту Украины Петру Порошенко напомнили о его предвыборных обещаниях.

В Днепре состоялся митинг ветеранов так называемой антитеррористической операции. Они рассказывали о своих достижениях. Вскоре на месте появился бывший президент Украины Петр Порошенко, но, как оказалось, его совсем не ждали.

Бывшие военные и активисты обратились к экс-лидеру страны и напомнили о предвыборных обещаниях, которые, по их словам, он так не исполнил, будучи главой государства. Народ потребовал, чтобы Порошенко, ныне являющийся депутатом Верховной Рады, немедленно покинул митинг.

Один из ветеранов успел спросить бывшего президента, почему тот грабил страну. Охрана Порошенко вытолкала мужчину, после чего в экс-главу государства начали кидать помидоры. Ни один овощ в депутата Рады не попал. Член парламента успел спрятаться за спинами охранников и сесть в автомобиль.

Напомним, что это не единственный случай нападения на Петра Порошенко. В День Независимости Украины экс-президента облили зеленкой. Злоумышленника задержали. Бывший глава государства уверен, что к нападению на него причастен нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее "Дни.ру" приводили слова политического эксперта Никиты Василенко о том, что Петр Порошенко пытался развязать внешнюю войну. Профессор Института журналистики отмечал: нынешний президент Украины отличается от своего предшественникам тем, что провоцирует внутренний конфликт.