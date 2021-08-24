Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Во вторник на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. В мероприятиях по случаю важного праздника приняли участие представители 30 стран, а также видные политические деятели страны.
Однако не обошлось без скандалов. Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой, когда он направлялся к зданию кабмина. На видео видно, как сразу после случившегося политика окружили телохранители и оттеснили его к машине. Инцидент произошел у станции метро "Крещатик" в Киеве. Подробности уточняются.
Помимо этого, утром 24 августа мужчина пытался поджечь себя во время военного парада в украинской столице. К счастью, очевидцы быстро смогли потушить огонь водой из бутылок.
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