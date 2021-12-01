Украинские военные попросили россиян спасти Крым в 2014 году – Лукашенко

В марте 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Александра Лукашенко, этому предшествовали просьбы украинских военных к российским коллегам. Якобы военнослужащие ВСУ сами вышли на армию РФ и предложили спасти полуостров от НАТО.
По словам президента Белоруссии, в те годы США проектировали сооружения для своей армии, которые планировали возводить в Севастополе. Бывшие советские военные, узнав о намерениях американцев, попросили у россиян помощи. Такую историю Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.
Говоря о позиции Владимира Путина, Александр Григорьевич подчеркнул: тогда российский лидер выступал за юридическое решение возникающей проблемы, поэтому настоял на проведении общекрымского референдума. Благодаря этому территория перешла России без выстрелов, заметил белорусский политик. Его слова также приводит URA.RU.
К слову, в этом же интервью Александр Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. Дата поездки будет зависеть от графика президента России, пояснил Батька.