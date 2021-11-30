Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым: это будет означать признание полуострова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным.

Многие политологи и эксперты гадали, почему Александр Лукашенко открыто не говорит о своей позиции по Крыму. В недавнем интервью для РИА Новости президент Белоруссии объяснил, что вопрос принадлежности полуострова для него, как и для Владимира Путина, просто не существует.

Также Лукашенко сообщил, что в будущем намерен посетить Крым вместе с российским коллегой. По словам белорусского лидера, визит состоится, когда у президента России появится для этого время. Эта поездка и будет означать признание полуострова, пояснил политик. Об этом также пишет "Царьград".

Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году после состоявшегося в регионе референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение территории к России из-за государственного переворота на Украине. В Киеве и на Западе не признают этот факт и неустанно заявляют об аннексии.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что правительство Исламского Эмирата Афганистан (ИАЭ) готово признать Крым российским. Главный спикер "Талибана*" Забихулла Муджахид заявил, что члены движения занимают сторону жителей полуострова. Мол, если крымчане хотят жить в России, то новое руководство Афганистана согласно с ними.