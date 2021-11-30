Политолог Макеева: НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе

Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева разделила мнение президента России Владимира Путина насчет действий НАТО.

Во вторник, 30 ноября, Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" отметил, что 20 лет назад отношения РФ и Запада были очень хорошими, почти союзническими. Однако по сей день нет ответа на вопрос, зачем к российским границам продвинулись войска НАТО, обратил внимание глава государства.

Наталья Макеева считает: внятного объяснения от Североатлантического альянса так и не последует, ведь его члены, по словам политолога, не смогут признаться в своих амбициях, рассказать о желании мирового господства и пожаловаться, что такая огромная страна им мешает.

По мнению эксперта, Россия – едва ли не единственное государство, которое следует нормам международного права. В Кремле неоднократно озвучивали, что РФ не планирует нападать на другие страны, подчеркнула Макеева. Мол, российские военные базы не появляются возле Америки.

"Хотя, учитывая то, как они себя ведут, возможно, и стоило бы [разместить базы]", – сказала замдиректора Центра геополитических экспертиз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить ядерное оружие в Белоруссии, если НАТО сделает то же самое в Польше.