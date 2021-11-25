Обозреватель Кузнецов об отношениях Путина и Лукашенко: Противоречия есть

Недавно Александр Лукашенко во время интервью корреспонденту BBC вдруг услышал вопрос о Владимире Путине.



Судя по мимике президента Белоруссии, вопрос о коллеге пришелся ему не по душе. Некоторые люди посчитали это очередным подтверждением того, что между лидерами соседних государств не все так просто. Согласен с таким мнением и политический обозреватель Петр Кузнецов – он уверен, что сложности в отношениях Александра Лукашенко и Владимира Путина уже ни для кого не секрет.

В эфире "Еврорадио" эксперт пояснил, что многие моменты недовольства с обеих сторон пока не попадали в публичное пространство, но это абсолютно не значит, что их нет.

"Противоречия есть, и теперь это видно особенно остро," – заявил Кузнецов.

По мнению обозревателя, трудности в отношениях политиков могут быть связаны с нежеланием президента Белоруссии выполнять обещания, данные еще в прошлом году. Москва об этих обещаниях не забыла и продолжает давление по спорным вопросам.

Что касается ответа Лукашенко корреспонденту ВВС, то там красноречива не только мимика политика, но и сам ответ. В словах Александра Григорьевича просквозило болезненное восприятие совета российского президента поговорить с оппозицией. Белорусский лидер подчеркнул, что он внемлет совету после того, как сам Путин пообщается с Навальным. По мнению Кузнецова, здесь явно заметно противостояние коллег.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии.