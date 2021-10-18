Фото отдыхающего на Кипре Порошенко попало в Сеть

Депутат Верховной Рады, экс-президент Украины Петр Порошенко провел несколько дней на Кипре, сообщает телеграм-канал "Карточный Офис".

Авторы телеграм-канала опубликовали несколько снимков и видео из Лимасола (Кипр), на которых можно разглядеть мужчину, похожего на Петра Порошенко, а также рассказали: экс-президент Украины провел время в самом дорогом отеле Parklane. Якобы политик жил на вилле с бассейном за 2 850 евро (≈ 86,7 тысячи гривен,≈ 235,8 тысячи рублей).

По данным авторов телеграм-канала, Порошенко охраняли его собственные секьюрити, а также сотрудники службы безопасности отеля, который, как отмечается, принадлежит бывшему депутату Верховной Рады Игорю Кононенко. Как пишет "Украина.ру", соратник Порошенко находится в розыске в Незалежной за хищения бюджета ПАО "Центрэнерго" и облэнерго.

Тем временем отопительный сезон на Украине находится на грани срыва. Из-за высоких цен на тепловую энергию многие украинцы могут замерзнуть этой зимой. Также есть вероятность, что закроются бюджетные учреждения.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Петра Порошенко закидали помидорами на митинге ветеранов так называемой антитеррористической операции. Собравшиеся совсем не ждали бывшего президента Украины, поэтому сделали все, чтобы его прогнать. Один из украинцев спросил политика, зачем тот грабил страну.