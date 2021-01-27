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"ВКонтакте" и Instagram оштрафуют за призывы к детям участвовать в митингах

В минувшую субботу в городах России прошли массовые несанкционированные акции протеста. Участие в них принимали, в том числе – несовершеннолетние граждане.
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Незадолго до начала митингов многие блогеры развернули в популярных социальных сетях целую агитационную компанию с призывами присоединиться к демонстрациям. Некоторые из них адресовали свои обращения к детям, что является нарушением закона.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила администрации соцсетей о недопустимости таких призывов и напомнила об ответственности за противоправные действия. Ведомство также потребовало удалить публикации, авторы которых пытались приобщить несовершеннолетних к протестам.

Однако исчезли далеко не все записи. Представители Роскомнадзора обнаружили на шести популярных интернет-платформах 170 публикаций с призывами к детям, которые не были своевременно удалены. Их нашли, в частности, – на страницах "Одноклассников", "ВКонтакте", "Фейсбука", "Инстаграма", "ТикТока", а также в некоторых роликах на видеохостинге YouTube.

Теперь администрации сайтов грозит административная ответственность в соответствии со ст. 13.14 Кодекса об административных правонарушениях России. Она предусматривает для юридических лиц штрафы в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что в случае выявления повторных нарушений эти суммы могут быть увеличены.

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Автор: 27 января 2021, 19:42 Источник: Пресс-служба Роскомнадзора ✓ Надежный источник

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