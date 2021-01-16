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Тихановская просит ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями

Тихановская просит ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Тихановская высказала свое мнение об опубликованной ByPol записи с голосом, похожим на Карпенкова, и обратилась ко всем белорусам. По словам женщины, руководителей силовых структур должны наказать, а сами боевые части приравнять к террористическими группировкам.
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В голосовом сообщении слышно, как замглавы министерства внутренних дел буднично рассказывает об убийстве и оскорбляет Александра Тарайковского. Николай Карпенков говорил, что бывший президент позволял стрелять в лицо, пах, живот. Более того, он разрешил убивать и калечить граждан. Прозвучала многозначительная фраза: "Если человека не спасут, то туда ему и дорога, и Лукашенко всех прикроет".

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По словам Карпенкова, молодые полицейские должны переступать через себя и лишать жизни протестующих. Несмотря на это, государственный деятель помнит о "настоящей задачи правоохранительных органов" – защите народа. Однако Тихановская подметила, что в мире силовиков совершенно другие цели – защитить бывшего президента и его окружение.

"Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле. Ему грозит международный розыск. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас", – высказалась Светлана.

Политический деятель напомнила, что правоохранительные органы собственными руками создают гетто из районов города, отключают в них воду и отопление. По словам Тихановской, именно силовые структуры организовывают лагеря, чтобы держать несогласных и травят людей в тюремных камерах.

В своем выступлении Светлана напоминает, что даже замминистра МВД прекрасно понимает, кто такие террористы. "Террористы – это те, кто применяет насилие ради запугивания и незаконного удержания власти", – добавила активистка.

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Автор: 16 января 2021, 14:37 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
пилипчук тебя ждет судьба анального.
Гость
Ответить
Гость
Интересно, эта мозырская птушница сама так альтернативно одарена или работает на пару с Лукашенко и его британскими кураторами?
Понятно, что ОМОН после таких дурацких заявлений "символа протестунов" ещё больше сплотится вокруг Лукашенко.
Интересно ты дурачок с рождения или так окружение сделало?
Гость
Ответить
Интересно, эта мозырская птушница сама так альтернативно одарена или работает на пару с Лукашенко и его британскими кураторами?
Понятно, что ОМОН после таких дурацких заявлений "символа протестунов" ещё больше сплотится вокруг Лукашенко.
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