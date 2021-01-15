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Политика
Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене

Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене

Фото:Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
При Джо Байдене США активизируют свою политику на постсоветском пространстве, считает политолог Александр Рар. Эксперт не исключил, что одной из самых горячих точек станет Белоруссия.
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России повезло с Дональдом Трампом – с ним было проще договариться, полагает аналитик. По его словам, уходящий глава Белого дома не вводил против нашей страны жестких санкций, а наладить отношения с Москвой ему помешали американские элиты.

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С Байденом России будет договариваться гораздо сложнее, полагает эксперт. Рар считает, что новый президент США будет поддерживать "цветные революции" на постсоветском пространстве.

Он не исключил, что государственный переворот произойдет в Белоруссии. Под прицел нового руководства Соединенных Штатов также попадут Армения и Молдавия, прогнозирует эксперт.

"Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали "оранжевые революции" на постсоветском пространстве в нулевые годы", – напомнил Рар.

Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Она заявила, что получила приглашение на инаугурацию нового президента США.

Джо Байден. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Ранее политолог Дмитрий Абзалов высказал мнение, что политика новой американской администрации может подтолкнуть Белоруссию к более тесной интеграции с Россией. Президент Александр Лукашенко не сможет найти общего языка с Джо Байденом, уверен аналитик.

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Автор: 15 января 2021, 16:24 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
А. Рар не плохой эксперт, но по Германии. Зачем лезет в чужой огород? А любую революцию, батька, задавит на корню, ему отступать не куда и поэтому его, ещё не убрали. Рукава от жилетки, получат пиндосы и еэсовцы, а не Белорусию.
Госпереворот уже совершен. Лукашенко незаконно захватил власть. За все преступления ответят перед настоящим судом по всей строгости закона. Страна будет принадлежать народу, а не кучке силовиков, воров и их прихлебателей.
Гость
Ответить
А. Рар не плохой эксперт, но по Германии. Зачем лезет в чужой огород? А любую революцию, батька, задавит на корню, ему отступать не куда и поэтому его, ещё не убрали. Рукава от жилетки, получат пиндосы и еэсовцы, а не Белорусию.
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