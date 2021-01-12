Журналист Караулов о судьбе Лукашенко: Уйдет с позором

Телеведущий Андрей Караулов назвал президента Белоруссии глупым и безжалостным диктатором. По его мнению, время Александра Лукашенко безвозвратно ушло.

Журналист заявил, что Александр Лукашенко "перегрел республику". Президент совершил большую ошибку, когда начал расправляться со своими политическими оппонентами – отправлять их в тюрьму или высылать за границу.

Андрей Караулов отметил, что в 90-е годы лидер действительно сделал много для своей страны, но со временем он потерял чуйку и превратился в свою полную противоположность – одинокого и беспощадного диктатора.

По его словам, Лукашенко предал себя и своих близких. Белорусский политик растоптал память о себе. В разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном телеведущий уточнил, что уход главы республики неминуем.

"Он уйдет с позором", – высказался о судьбе политика журналист.

Ранее в Сети появилось большое интервью Александра Лукашенко. В ходе беседы с журналисткой Наилей Аскер-заде он сообщил, что к концу 2021 года будет готов проект обновленной Конституции.

Александр Лукашенко отметил, что поправки будут касаться перераспределения президентских полномочий, партийного строительства, а также ряда политических и экономических вопросов.