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Политика
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно

Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Масштабные акции протеста в Белоруссии идут почти два месяца, но главной цели – ухода президента Александра Лукашенко – оппозиция добиться не смогла. Более того, оппоненты белорусского лидера сделали все возможное, чтобы он остался у власти как можно дольше, считает политолог Андрей Суздальцев.
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Оппозиция безрезультатно потратила огромный протестный потенциал, уверен эксперт. Протестующие так и не смогли внятно сформулировать цели и не смогли добиться даже символических побед, констатировал Суздальцев.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Белорусская оппозиция в очередной раз сделала все для того, чтобы А. Лукашенко и его семья правили вечно", – написал политолог в своей колонке на портале "Политобоз".

Выдвижение Светланы Тихановской и ставка на нее как на "национального лидера" эксперт назвал "аферой". Результато стали тысячи заключенных и покалеченных граждан, отметил политолог.

Но угасание активной протестной фразы не приведет к стабилизации политической обстановки в республике, считает Суздальцев. Сопротивление переходит с площадей и улиц в учебные заведения, на предприятия, в школы, дворы и кухни, пишет эксперт.

"Дети живут в семьях и не только слышат то, о чем говорят и обсуждают их родители, но и, естественно, с детской непосредственностью пропитываются ненавистью к А. Лукашенко", – констатировал политолог.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа. Оппозиция создала координационный совет, однако некоторые из его участников были вынуждены покинуть страну.

Выходом из политического кризиса Александр Лукашенко считает конституционную реформу. Часть полномочий должна перейти от центральной власти на нижестоящие уровни. Однако последнее время заявлений о подготовке реформы от президента не слышно.

Автор: 28 сентября 2020, 22:05 Источник: "Политобоз" ✓ Надежный источник
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