Лукашенко назвали разменной монетой в отношениях России и Запада

Российское руководство не будет держаться за своего несговорчивого белорусского союзника до последнего. Угроза санкций и ситуация с блогером Алексеем Навальным заставит Москву прекратить поддержку режима Александра Лукашенко, уверен политтехнолог Александр Федута.



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